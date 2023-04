Einbruch in der Hamburger City: „Kenner“ haben es auf besondere Beute abgesehen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag ein Fachgeschäft für Tabakwaren und Spirituosen in der Neustadt heimgesucht. Sie erbeuten Zigarren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Täter sollen am Dienstag nach Geschäftsschluss in dem Laden in den Großen Bleichen zugeschlagen haben. Denn der Ladenbetreiber entdeckte die Tat am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr und alarmierte die Polizei.

Tabakgeschäft neben dem Hanseviertel geplündert

Ganz offenbar müssen die Täter „Kenner“ gewesen sein. Sie erbeuteten ausschließlich hochpreisige Zigarren für mehrere Tausend Euro.

Die Täter erbeuteten ausschließlich hochpreisige Zigarren für mehrere Tausend Euro (Symbolfoto). dpa Die Täter erbeuteten ausschließlich hochpreisige Zigarren für mehrere Tausend Euro (Symbolfoto).

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen nahe der Einkaufsmeile Hanseviertel gemacht haben. Hinweise an Tel. 040 4286 56789.