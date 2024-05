Einbruch in beliebte Kletterhalle in Hamburg – Verdächtiger in U-Haft

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in Wilhelmsburg einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der Mann soll zusammen mit Komplizen in die Nordwand-Kletterhalle eingesteigen sein. Der Hausmeister fasste einen der Tatverdächtigen. Er kam in U-Haft.

Laut Polizei habe der Hausmeister gegen 3.30 Uhr über sein Smartphone einen Alarm erhalten und sich auf den Weg zur Kletterhalle im Inselpark gemacht. Dort traf er auf drei Männer, die offenbar in das dortige Bistro eingebrochen waren.

Einbruch in Hamburger Kletterhalle: Verdächtiger in U-Haft

Alle Tatverdächtigen ergriffen die Flucht, einen konnte der Hausmeister nach kurzer Verfolgung fassen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei ihm wurden mehrere Hundert Euro Beute gefunden.

Der Mann kam in U-Haft. Seine mutmaßlichen Komplizen entkamen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789.