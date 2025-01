Einbruch bei Tierarzt in Hamburg – Polizei warnt Diebe vor einer Sache

Bei einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Iserbrook erbeuteten die Täter neben etwas Bargeld auch Medikamente. Die Polizei warnt vor dem unsachgemäßen Umgang mit den Arzneimitteln und sucht Zeugen.

Der Einbruch bei dem Veterinär muss polizeilichen Erkenntnissen zufolge in der Zeit von Montag 19.15 Uhr bis zum Zeitpunkt des Auffindens der Tat am Dienstag um 8.25 Uhr stattgefunden haben. Mitarbeiter der Praxis an der Sülldorfer Landstraße informierten die Polizei.

Polizei warnt und sucht Zeugen

Die Täter waren über ein Fenster eingebrochen. Neben einer geringen Menge Bargeld wurde auch ein Tresor mit Medikamenten entwendet. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem unsachgemäßen Umgang mit den Medikamenten. Wer das Diebesgut oder Teile davon auffindet, wird gebeten, unverzüglich die Polizei unter dem Notruf 110 zu informieren.