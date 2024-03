Einbruch bei Hamburger Juwelier – Polizei sucht silbernes Auto

Unbekannte sind in ein Juwelier-Geschäft an der Osterstraße (Eimsbüttel) eingedrungen. Sie schlugen Scheiben ein und flüchteten in einem silbernen Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Es sollen mindestens zwei Täter gewesen sein, die in der Nacht zu Dienstag um 2.30 Uhr die Scheiben einschlugen: Kurz darauf seien die als männlich beschriebenen Verbrecher Richtung Rombergstraße geflüchtet. Mindestens eine Person soll in einem silbernen Auto auf die Männer gewartet haben. „Gemeinsam flüchteten sie“, so eine Sprecherin der Polizei.

Haben die Täter Beute gemacht?

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung der Täter. Unklar ist, ob überhaupt Beute gemacht wurde. Die Sprecherin: „Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“

Die Männer, die in den Laden einbrachen, sollen etwa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Das örtliche Einbruchsdezernat (LKA 132) ermittelt. Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)