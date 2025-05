Einbruch bei Hamburger Influencerin: Schmuck, Uhren und Luxus-Taschen weg

Böse Überraschung für eine Hamburger Influencerin nach dem Urlaub: Während ihrer Abwesenheit wurde in ihrer Wohnung eingebrochen. Die Einbrecher ließen teure Dinge mitgehen – der Schaden ist hoch.

Die Mode-Influencerin (35) hatte ihren Followern von der anstehenden Reise in sonnige Gefilde berichtet. Ein Fehler. Denn in ihrer Abwesenheit brachen Unbekannte in ihre Wohnung auf der Uhlenhorst ein und stahlen teuren Schmuck, Uhren und Luxus-Handtaschen, wie die Polizei sagte. Nach MOPO-Informationen liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich.

Das könnte Sie auch interessieren: Plage in dreckigem Park: Der Ratten-Streit von Altona

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 30. April um 11 Uhr und dem 5. Mai um 14 Uhr. Die Täter sollen ein Fenster eingeschlagen haben und so in die Wohnung eingedrungen sein. Danach konnten sie unbemerkt fliehen. Von dem Einbruch hatte die Hamburgerin wohl erst am Montag erfahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Fall erinnert an den Einbruch bei Moderatorin Sylvie Meis. Die hatte im Sommer 2023 ebenfalls über die sozialen Medien verraten, dass sie sich im Urlaub aufhält. Prompt nutzten das fiese Diebe aus und brachen in ihre Eppendorfer Wohnung ein. Die Räuber erbeuteten damals Taschen im Wert von rund 800.000 Euro. (zc)