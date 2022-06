Eimsbüttel: Einbrecher versucht durch Abluftrohr zu flüchten – Festnahme

Die Polizei hat am Montagabend in Eimsbüttel einen Einbrecher festgenommen. Der war zuvor in ein Lokal eingestiegen. Ein aufmerksamer Anwohner rief die Polizei. Als die Beamten mit einem Diensthund eintrafen, versuchte der Täter über die Abluftanlage zu flüchten.

Wie die Polizei mitteilte, seien die Beamten gegen 23.40 Uhr in den Luruper Weg gerufen worden. Mit Diensthund „Manni“ betraten die Polizisten das Lokal. Hier in der Küche entdeckte das Tier den Einbrecher (34). Dem gelang es allerdings zunächst über die Abluftanlage zu flüchten.

Hamburg: Einbrecher versteckt sich unter Gartentisch

Kurz darauf wurde der Täter laut Polizei auf einer nahegelegenen Terrasse entdeckt. Hier hatte er sich unter einem Gartentisch versteckt. Bei ihm wurden mutmaßliches Diebesgut und Drogen gefunden. Das Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen und prüft, ob der 34-Jährige für weitere Einbrüche verantwortlich ist.