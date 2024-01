Einbrecher versteckt sich unter Auto – Polizeihund Walter fasst ihn

Das Tierabwehrspray, das ein Einbrecher bei sich hatte, nützte ihm nichts: Nach einem Einbruch in Niendorf versteckte sich der Täter in der Nacht zu Mittwoch in einem geparkten Auto. Ein eingesetzter Polizeihund spürte ihn auf.

Die Beamten wurden in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen, nachdem Bewohner verdächtige Geräusche aus einem Keller bemerkt hatten. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen versuchte ein 28-jähriger Mann, der in die Kellerräume eingebrochen war, zu flüchten.

Einbrecher kam in U-Haft

Zwei eingesetzte Polizeihunde nahmen seine Fährte auf. Mit Erfolg: Diensthund Walter spürte den Täter wenige Minuten später unter einem Auto liegend auf. Bei dem Mann wurden Diebesgut wie Schmuck, Tatwerkzeug und ein Tierabwehrspray gefunden. Er kam in U-Haft.