Einbrecher? Oder Ausbrecher? Polizei erwischt Teenie-Trio in ehemaliger Bank

Drei Jugendliche wurden am Sonntagabend von der Polizei in einem ehemaligen Bankgebäude in Harburg aufgegriffen.

Was die drei Kids in dem seit längerem leer stehenden Gebäude am Anfang der Bremer Straße in Harburg wollten, ist unklar. Reichtümer gibt es dort jedenfalls keine mehr zu holen. Die ehemalige Filiale der Bundesbank steht schon länger leer. Der Strom funktioniert aber noch: Laut Polizeisprecherin Laura Wentzien alarmierte ein Hausmeister die Polizei, nachdem er am Sonntagabend bemerkte, dass Licht in dem leeren Gebäude brannte.

Harburg: Polizei erwischt Teenager in ehemaliger Bank

Außerdem war eine der Türen ziemlich schwer beschädigt. Die von einem Diensthund unterstützten Beamten fanden die Übeltäter ziemlich schnell: drei 14 Jahre alte Jungs. Nach MOPO-Informationen steht der Verdacht im Raum, dass das Trio nicht wirklich eingebrochen war, sondern vielmehr nach Betreten des Gebäudes feststellte, dass die Tür zugefallen war. Die Schäden an der Tür wären in diesem Fall eher ein Ausbruchs- als ein Einbruchsversuch.

Was genau vorgefallen ist, klärt nun die Polizei. Die Teenager – derzeit wird gegen sie wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt – wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Wie die auf die sonntägliche Überraschung reagierten, ist nicht bekannt, ihre Begeisterung dürfte sich aber in Grenzen halten.