Gimli, was ist nur aus Dir geworden? Polizei sucht kleinen Einbrecher mit langem Bart

Der Einbruch gelang, die Flucht auch – aber sie wurden gefilmt: Die Polizei aus dem Landkreis Rotenburg hat Fotos von zwei Männern veröffentlicht, die im vergangenen Jahr einen Einbruch in Sottrum begangen haben. Die Fahndung läuft bundesweit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter nicht aus Sottrum oder Umgebung kommen, erklärte ein Polizeisprecher. Daher haben sich Polizeien im Norden zusammengetan und helfen bei der Fahndung, darunter auch die Hamburger Polizei.

Die Einbrecher wurden bei der Tat gefilmt

Die zwei Männer – einer etwa 1,65 Meter groß, auffälliger langer Bart, der durch ein Zopfgummi gehalten wurde und maskiert, der andere deutlich größer, ebenfalls mit Maske – waren vergangenes Jahr am 2. April in ein Wohnhaus an der Sauveterrer Straße eingebrochen, nahmen Wertsachen mit. Sie wurden bei der Tat aber gefilmt.

Dieses „dynamische Duo" sucht die Polizei nun auch überregional.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Duo. Der Sprecher: „Wer die Täter kennt oder andere Hinweise geben kann, melde sich bitte unter der Nummer 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.“ (dg)