Ein Wohnkomplex in Heimfeld: Am vergangenen Samstag wird dort im Hinterhof am Nachmittag ein Mann niedergestochen. Nach MOPO-Recherchen vor Ort soll der Tote der sogenannte „Mieteintreiber“ eines der Häuser und der dahinterliegenden Flachdachbauten sein, um die sich schon lange keiner mehr richtig kümmert. Es sei denn, die Zahlungen blieben aus. „Dann kam Murat“, sagt ein Anwohner. Doch diesmal endete Murats Besuch mit einem Messer in seiner Brust. Eine Anwohnerin musste alles mitansehen.

Gegen 16.40 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten zuerst einen Streit zwischen zwei Männern in einem Hinterhof an der Stader Straße und dass ein Messer im Spiel sei. Noch während mehrere Streifenwagen zum Einsatzort eilen, gibt es einen weiteren Notruf vom gleichen Ort. Diesmal bei der Feuerwehr. Der Anrufer meldete nun eine blutende und leblose Person. Ein Rettungswagen und der Notarzt rasten zum Einsatzort.

Streit unter Männern – dann zieht einer ein Messer

„Ich war wegen der Hitze drinnen, als ich plötzlich Schreie vor der Tür hörte“, sagt Anwohner Karl D. zur MOPO. Als er mit seiner Lebensgefährtin nach dem Rechten schauen will, sehen die beiden zwei Männer, die sich anschreien und gegenseitig schubsen. Karl D. erkennt, dass es ernst ist, geht wieder hinein und ruft die Polizei.

Bewohner Karl D. zeigt wo das Opfer zu Boden sackte. Das Messer steckte noch in seiner Brust. RUEGA Bewohner Karl D. zeigt, wo das Opfer zu Boden sackte. Das Messer steckte noch in seiner Brust.

In diesem Moment eskaliert die Situation und seine Lebensgefährtin, die vor Tür blieb, muss mitansehen, wie einer der Kontrahenten ein Messer zieht und damit auf sein Gegenüber einsticht. „Der Mann sagte noch etwas, dann fiel er zu Boden. In seiner Brust steckte ein Messer“, erzählt die Frau. „Als ich mit einem Handtuch die Wunde abdecken wollte, merkte ich dass jede Hilfe zu spät kam. Er atmete nicht mehr.“

Minuten später sind die Einsatzkräfte vor Ort. Der Notarzt versucht das Opfer, einen 54-Jährigen, noch zu reanimieren. Ohne Erfolg. Unterdessen nehmen Polizisten in Tatortnähe den mutmaßlichen Täter fest. Nach MOPO-Informationen handelt es sich um einen 38-jährigen, der erst seit kurzer Zeit ein Zimmer in einer der Wohnungen bewohnen soll. Er wurde am Sonntag einem Richter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an.

Mordkommission sichert bis in den Abend Spuren

Die Mordkommission übernimmt die Ermittlungen. In speziellen Schutzanzügen sichern die Beamten bis in die Abendstunden Spuren und fertigen Skizzen an von einem möglichen Tatablauf. Wie die MOPO erfuhr, soll es sich bei dem Opfer um einen gewissen Murat handeln. Er soll der Geldeintreiber sein, wenn einer der Bewohner die Miete schuldig blieb. Laut Bewohnern war er häufig vor Ort.

In den Wohnungen herrschen katastrophale Verhältnisse. RUEGA In den Wohnungen herrschen katastrophale Verhältnisse.

Das Haus am Eingang zum Hinterhof, sowie die dahinter liegenden kleinen Flachdachbauten sollen laut Anwohnern einem älteren Mann aus Harburg gehören. Er selbst sei aber nicht mehr in der Lage, sich darum zu kümmern und habe jemanden als Hausverwaltung eingesetzt. „Gekümmert hat sich aber nie jemand so richtig um Mängel“, sagt ein Anwohner zur MOPO. „Aktiv wurden sie nur, wenn die Miete nicht bezahlt wurde. Dann kam Murat.“

Opfer und Täter kannten sich

Polizei und Staatsanwaltschaft sind noch ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Sie gaben lediglich an, dass Täter und Opfer sich offenbar gekannt haben. Zu möglichen Hintergründen der Tat konnte man noch keine Aussagen treffen.