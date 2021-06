Ein Abend, zwei Fälle: Hamburg: Frauen überfallen – Täter noch flüchtig

Wandsbek/Barmbek-Süd –

Zwei Frauen sind am Freitagabend in Wandsbek und Barmbek-Süd angegriffen und überfallen worden. Die Hamburg Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Zunächst war eine 55-Jährige gegen 19.30 Uhr in einer Unterführung am Bahnhof Wandsbek unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann – etwa 1,75 Meter groß, schlank, schwarzer Kapuzenpulli, dunkle, enge Jeans – von hinten auflauerte und ihr die Handtasche entriss, in der sich Bargeld und Dokumente befanden.

Hamburg: Frauen überfallen – Täter noch flüchtig

„Anschließend lief er ins Wandsbeker Gehölz und flüchtete dann mit einem Fahrrad weiter in Richtung Jüthornstraße“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Durch die Tat habe die Frau leichte Schmerzen an einer Hand erlitten – der Täter sei ohne jede Spur entkommen.

Später am Abend kam es zu einem weiteren Raubüberfall: Eine Frau stellte ihr Auto um kurz vor 23 Uhr an der Humboldtstraße ab. Ein Mann – etwa 1,80 Meter groß, „südländisches Erscheinungsbild“, dunkles, welliges Haar, breites Gesicht, schwarze Bomberjacke, schwarze Jeans, weiße Schuhe – trat an sie heran und bedrohte die 31-Jährige mit einem Messer.

Lesen Sie auch: Am HSV-Stadion in Hamburg: Radfahrer stürzt Böschung hinunter – tot

Der Polizeisprecher: „Weil die Frau keine Wertsachen bei sich hatte, nahm der Täter ihre hochwertige Jacke an sich und flüchtete damit in Richtung Beethovenstraße. Verletzt wurde die Frau nicht.“ Hinweise in beiden Fällen an die Kriminalpolizei: Tel. 428 65 6789. (dg)