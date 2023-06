„Endlich ist es soweit“, sei eine etwas nüchterne Beschreibung dafür, dass hier ein ganz neues Kapitel der Hamburger Polizeigeschichte aufgeschlagen werde, sagt Innensenator Andy Grote (SPD). Er steht am Podium, wird einige Momente später symbolisch einen übergroßen Schlüssel überreichen und damit das neue „Haus A“ der Akademie in Winterhude einweihen; ein effizienter, hochmoderner und sogar nachhaltiger Neubau, für eine laut Grote gut ausgerüstete Polizei. Er ergänzt: „Das muss auch nach Zukunft aussehen. Und das tut es jetzt.“ Drei Stockwerke, zahlreiche Räume für Polizeitraining, sportliche Aktivitäten, Fitnesskurse. Hörsäle, Arbeitsbereiche und sogar eine Tatortwohnung mit Videotechnik – für „hybride Lehrformate“, sagt Wolfgang Breust, Akademieleiter. Der gläserne Neubau an der Carl-Cohn-Straße verspricht so einiges. Für Polizeipräsident Ralf Meyer, der an diesem Montag ebenfalls am Podium steht und seinen Dank ausspricht, ist das Haus A ein „kleiner Leuchtturm“; er stehe als Symbol für das Ziel, sich stets weiterzuentwickeln. Es handle sich um einen Ort, an dem „wir zusammenarbeiten, an dem wir voneinander lernen und gemeinsam wachsen können“.

Innensenator Andy Grote (SPD, r.) übergibt dem Akedemie-Leiter Wolfgang Breust symbolisch den Schlüssel für das „Haus A“. RÜGA Innensenator Andy Grote (SPD, r.) übergibt dem Akademie-Leiter Wolfgang Breust symbolisch den Schlüssel für Haus A.

Ebenfalls im neuen Haus A: Eine sogenannte Tatortwohnung, in der Polizeischüler verschiedene Situationen üben können. RÜGA Ebenfalls im neuen Haus A: Eine sogenannte Tatortwohnung, in der Polizeischüler verschiedene Situationen üben können.

