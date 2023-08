E-Taxi stößt mit BMW zusammen: Mehrere Verletzte in Hamburg

In Horn hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Taxifahrer einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, vier kamen in ein Krankenhaus.

Um kurz nach 7 Uhr krachte es am Freitagmorgen an der Kreuzung Stengelestraße, Ecke Washingtonallee. Der Fahrer eines Elektrotaxis (56), der mit einem weiblichen Fahrgast (38) unterwegs war, hatte ersten Erkenntnissen zufolge einer BMW-Fahrerin, die auf der Washingtonallee stadteinwärts fuhr, die Vorfahrt genommen.

Unfall zwischen E-Taxi und BMW: Vier Verletzte in Horn

Im Wagen der 29-Jährigen saßen noch zwei weitere Frauen (47 und 55 Jahre). Alle Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Vier von ihnen klagten über Schmerzen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Kurios: Der Notruf wurde von einem im Taxi installierten sogenannten E-Call System abgesetzt, das jedoch den Unfall rund 300 Meter weiter an der Kreuzung Hasencleverstrasse / Washingtonallee anzeigte. Als die Feuerwehr die kaputten Autos dann abschleppen lassen wollte, standen die Einsatzkräfte zudem vor einem Problem: Weder in der vom Fahrer mitgeführten Gebrauchsanweisung des Fahrzeuges noch in einer App war klar zu erkennen, wo und wie das E-Fahrzeug stromlos geschaltet werden kann.

Da man jedoch nicht von der Gefahr eines Brandes ausging, ließ man das E-Taxi und auch den BMW später von einem Abschleppunternehmen abholen. (jek)