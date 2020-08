E-Scooter-Unfall in Hamburg: Betrunkener rast gegen Pkw und muss ins Krankenhaus

Lohbrügge -

Am Mittwochabend hat es einen Unfall in Lohbrügge gegeben: Ein Mann krachte mit seinem E-Scooter auf der Lohbrügger Landstraße gegen einen geparkten Pkw. Er zog sich mehrere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll der Fahrer stark alkoholisiert gewesen sein.

Wie der Lagedienst der Polizei erklärt, war der Fahrer gegen 22.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Lohbrügger Landstraße unterwegs. Mit rund 25 Kilometern pro Stunde knallte er dann gegen einen geparkten Pkw. Vermutlich handelt es sich um einen VW Caddy. Vor dem Crash soll er auch schon mehrfach mit dem E-Roller gestürzt sein.

E-Roller-Unfall in Hamburg: Fahrer kam in ein Krankenhaus

Dabei zog er sich laut Polizeiangaben mehrere Schürfverletzungen und eine Rückenprellung zu. Er wurden mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus transportiert.



Lohbrügge: Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Der Unfallfahrer stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, zeigte der Alkoholtest 2,25 Promille an.

Die Lohbrügger Landstraße war durch den Unfall stadteinwärts für einige Zeit gesperrt. (maw)