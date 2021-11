Dieses Feuer in einer Kneipe in Eimsbüttel in der Nacht zu Mittwoch war wahrscheinlich vermeidbar. Ersten Angaben zufolge sei ein E-Roller vor dem Lokal in Brand geraten – die Flammen griffen dann auf die Gaststätte über.

Bewohner eines Hauses am Schulweg wählten gegen 3 Uhr den Notruf der Feuerwehr. Sie meldeten einen brennenden E-Roller vor der Kneipe „Eichen-Eck“.

Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, hatten die Flammen bereits auf die Kneipe übergegriffen – die darüber liegenden Wohnungen waren ebenfalls bedroht.

Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht. In der Gaststätte entstand erheblicher Sachschaden. Auch eine Wohnung darüber war in Mitleidenschaft gezogen und wurde für unbewohnbar erklärt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.