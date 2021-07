Hamburg: U-Bahn überfährt E-Bike – Strecke gesperrt

Erst die E-Roller, jetzt die E-Bikes – häufig werden sie nicht da abgestellt, wo sie hingehören, sondern stehen mitten auf Gehwegen oder liegen achtlos in einem Gebüsch. Am späten Montagabend landete ein E-Bike sogar auf den U-Bahngleisen der U3 in Winterhude.

Gegen 22.15 informierte die Leitstelle der Hochbahn die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Auf der Strecke der U3 zwischen den Stationen Sierichstraße und Borgweg habe eine Bahn ein E-Bike der Marke Lime überfahren. Lime ist ein Anbieter, der in Hamburg E-Roller und mittlerweile auch E-Bikes zum Verleih anbietet.

Hamburg: U3 überfährt E-Bike

Der Bahnverkehr musste gestoppt werden. Die Passagiere verließen die Waggons, verletzt wurde niemand. Für die Bergung des Rades musste der Strom auf der Strecke unterbrochen werden. Die Einsatzkräfte fanden das zerstörte Rad circa 30 Meter entfernt hinter einer Brücke im Tunnel.

Wie das E-Bike auf die Gleise gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar. Die Vermutung liege nahe, dass Unbekannte das Rad mutwillig auf die Schienen geworfen haben. Der Zugverkehr musste für circa eine Stunde eingestellt werden. Wie stark die U-Bahn beschädigt ist, ist derzeit noch nicht bekannt. (sr)