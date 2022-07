Alarm in Hamburger Wohnung: E-Bike-Akkus gehen in Flammen auf

Brennende E-Bike-Batterien haben am Sonntagmorgen für einen Feuerwehreinsatz im Hamm gesorgt. In einer Wohnung hatte sich das Energiepaket entzündet und dann Mobiliar erfasst. Die Hamburger Feuerwehr sieht sich zunehmend mit Bränden solcher Art konfrontiert.

Zu dem Einsatz kam es gegen 7.20 Uhr. Mieter eines Hauses in der Straße Wolfshagen hatten den Notruf gewählt, weil in einer Erdgeschosswohnung die Rauchmelder schrillten und Qualm aus dem Fenster drang. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Feuerwehr rückt vermehrt wegen brennender Batterien aus

Laut Feuerwehr haben im Schlafzimmer Lithium-Ionen-Akkus eines E-Bikes gebrannt. Das Problem: Diese lassen sich nicht so ohne weiteres mit Wasser löschen. Ähnlich wie bei brennenden Akku eines E-Autos erfordert es ständig neue Löschmaßnahmen, um die Flammen zu ersticken. Mit zunehmender E-Mobilität häufen sich auch die Einsätze solcher Art bei der Feuerwehr.