Durch GPS-Daten: Polizei kommt Auto- und Uhrendieb auf die Schliche – Festnahme

Barmbek/Volksdorf –

Die Polizei in Hamburg hat am Montag einen Mann (33) festgenommen, der das Auto und die Uhr eines 69-Jährigen geklaut haben soll – dafür drang er offenbar in das Büro des Opfers am Rübenkamp ein.

Als der 69-Jährige gegen 13.30 Uhr wieder in sein Büro kam, fiel ihm auf, dass seine Armbanduhr und der Schlüssel seines Mercedes B200 fehlten. Er ging ins nur wenige Meter entfernte Parkhaus an derselben Straße, um nachzuschauen, ob sein Wagen noch da war. War es nicht – er rief die Polizei.

Hamburg: Polizei kommt Auto- und Uhrendieb auf die Schliche

„Über den Hersteller konnte der mit GPS ausgestattete Pkw in Hamburg Volksdorf lokalisiert werden“, so ein Polizeisprecher. Zivilfahnder legten sich auf die Lauer, beobachten später dann den 33-Jährigen, wie er mittels Funkfernbedienung den Mercedes aufschloss – dann klickten die Handschellen. (dg)