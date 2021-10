Er hielt sich für besonders schlau und hat nun eine Strafanzeige am Hals: Bundespolizisten stoppten am Dienstagvormittag einen Reisenden am Hamburger Helmut-Schmidt-Airport. Bei der Sicherheitskontrolle war aufgefallen, dass er versucht hatte, Drogen zu schmuggeln – in hohlen Batterien.

Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion am Hamburger Flughafen mitteilte, war hier ein 51-Jähriger auf einen Flug nach Lanzarote (Spanien) eingecheckt. Seinen Koffer hatte er bereits aufgegeben.

Bei der anschließenden Sicherheitskontrolle war die Reise dann aber erstmal zuende: Bei der Durchleuchtung des Handgepäcks fand das Sicherheitspersonal verdächtige Gegenstände im Handgepäck.

Hamburger Flughafen: Drogenschmuggler fliegt bei Sicherheitskontrolle auf

Als sie genauer nachschauten, entdeckten sie Batterien. Diese aber waren so präpariert, dass sie innen hohl- und mittels eines Schraubverschlusses zu öffnen waren. Darin hatte der Reisende dann 2,4 Gramm Marihuana versteckt.

Bundespolizisten nahmen den Mann mit zur Wache. Hier wurde eine Strafanzeige gegen ihn angefertigt. Anschließend konnte der 51-Jährige weiterreisen.