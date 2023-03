Drogenrazzia in Hamburg: Polizei stellt Marihuana-Plantage sicher

Drogenrazzia in Hamburg: Die Polizei hat in einem Gebäude in Tonndorf eine große Plantage abgeernteter Marihuana-Pflanzen gefunden.

Ein Mann aus Mümmelmannsberg war zuvor in das Visier der Fahnder geraten – Verdacht des Drogenhandels. In seiner Wohnung in Billstedt wurden am 9. März Beweismittel sichergestellt. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass er Zugang zu einem Gebäude im Sonnenredder (Tonndorf) hat.

Professionelle Marihuana-Plantage entdeckt

Auch dort wurden Räume durchsucht. Die Beamten fanden hier eine große und professionell betriebene Marihuana-Plantage, die allerdings bereits abgeerntet war. Wie die MOPO erfuhr, sollen es rund 600 Pflanzen gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.