Drogenrazzia in Hamburg: Polizei nimmt mehrere Männer fest

Razzia gegen den Drogenhandel: Fahnder haben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstagabend mehrere Objekte in Hamburg-St. Georg durchsucht. Dabei wurden mehrere Personen festgenommen und auch Drogen gefunden.

Die Gegend um den Hansaplatz ist immer wieder Schauplatz des Drogenhandels. Verdeckte Ermittler sind hier tagtäglich unterwegs. Sie beobachten die Szene und sammeln Beweise.

Sind genügend Erkenntnisse gewonnen, folgt meist eine Razzia. So auch am Dienstag. Gegen 18 Uhr stürmten Polizisten zunächst ein Café in der Straße Kleiner Pulverteich.

Lokale in St. Georg durchsucht

Hier trafen sie auf fünf Männer. Bei zwei von ihnen bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Die anderen sollen mutmaßlich mit Drogen gehandelt haben. Alle wurde festgenommen.

Kurz darauf durchsuchten die Polizisten die bekannte Kneipe „Windstärke 11“ am Hansaplatz. Ob die Beamten auch hier Verdächtige oder Drogen gefunden haben, will die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.