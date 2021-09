Acht Festnahmen! Polizei nimmt Hamburger Drogenbande hoch

Damit hatten die Dealer bestimmt nicht gerechnet: Am Donnerstagnachmittag haben Fahnder des Landeskriminalamts mehrere Objekte in Harburg und Eißendorf gestürmt. Es gab acht Festnahmen und größere Funde von Drogen jeder Art, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Aktion waren längere Ermittlungen der Drogenfahnder vom LKA vorausgegangen. Fast zeitgleich schlugen die Beamten, unterstützt von Kräften der Bereitschaftspolizei, an mehreren Einsatzpunkten zu. Darunter ein Kiosk, mehrere Wohnungen und ein Kulturverein wurden durchsucht. Überall wurden Drogen gefunden – im Kulturverein zudem ein Glücksspielautomat sichergestellt.

Drogen-Fahnder stürmen mehrere Objekte in Hamburg

In einem Keller in der Straße Bünte fanden sie ein Drogenlager. Hier wurden nach MOPO-Informationen vier Kilo Marihuana, 3,5 Kilo Haschisch und rund 300 Gramm Kokain sichergestellt. Außerdem wurden 19 scharfe Patronen gefunden.

Laut Polizei wurden acht Männer (26 bis 44 Jahre) festgenommen – zwei davon wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.