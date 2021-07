Diese Razzia hat sich gelohnt! Unter der Leitung des Hamburger Rauschgiftdezernats wurden am Dienstag 13 Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen vollstreckt. Dabei konnten neben Cannabis-Pflanzen auch Schusswaffen und mutmaßliches Drogengeld sichergestellt werden.

Insgesamt beläuft sich der Fund auf 2213 Cannabis-Pflanzen, sieben Schusswaffen, 1360 Gramm Haschisch und rund 60.000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Vier Tatverdächtige mussten sich vor einem Haftrichter verantworten – für alle vier wurden Haftbefehle erlassen.

Mega-Razzia im Norden: Drogen, Waffen und Geld sichergestellt

Das Hamburger Rauschgiftdezernat hatte die Ermittlungen übernommen, nachdem es im Mai Hinweise auf eine Cannabisplantage in einer ehemaligen Kegelbahn in der Cuxhavener Straße in Harburg bekommen hatte. Bereits im Mai fanden die Beamten in den Räumlichkeiten neben weiteren Beweismitteln eine professionell betriebene Cannabisplantage mit 1546 Pflanzen, rund 50 Kilo abgeerntetes Marihuana sowie eine scharfe Schusswaffe.

Die am Dienstag durchsuchten Objekte in Harburg, Hausbruch, Hanstedt in Niedersachsen und Pinneberg in Schleswig-Holstein wurden durch den Fund in der Kegelbahn ermittelt. Auch Wohnanschriften und Schließfächer im niedersächsischen Neu Wulmstorf, in den Hamburger Stadtteilen Borgfelde, Neugraben-Fischbek, Wilhelmsburg, Horn sowie ein Boot in Harburg wurden am Dienstag durchsucht.

Alle relevanten Gegenstände, die Betäubungsmittel, die Waffen sowie das mutmaßliche Dealgeld wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Beweismittel, dauern an. (alu/mp)