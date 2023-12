Zurückblicken kann Falk Schnabel (54) noch nicht. Hamburgs neuer Polizeipräsident ist erst seit November im Amt. Er kann aber vorausschauen. Die MOPO hat mit ihm über die wichtigsten Herausforderungen gesprochen: den Drogenkampf am Hafen, die Zustände am Hauptbahnhof, das gerade grassierende Crack-Problem und wie Künstliche Intelligenz gegen Kinderpornografie helfen soll. Das ist sein Anpack-Plan für das kommende Jahr.

Zurückblicken kann Falk Schnabel (54) noch nicht. Hamburgs neuer Polizeipräsident ist erst seit November im Amt. Er kann aber vorausschauen. Die MOPO hat mit ihm über die wichtigsten Herausforderungen gesprochen: den Drogenkampf am Hafen, die Zustände am Hauptbahnhof, das grassierende Crack-Problem und wie Künstliche Intelligenz gegen Kinderpornografie helfen soll. Das ist sein Anpack-Plan für das kommende Jahr.

Die Sicherheit im öffentlichen Raum steht für Schnabel ganz oben auf seiner Agenda, weil sie die meisten Menschen betrifft. Der Hauptbahnhof stehe dabei besonders im Fokus, sagt er. Er wolle die Allianz aus Landes-, Bundespolizei und den Sicherheitskräften von Hochbahn und Deutscher Bahn nicht nur fortführen, sondern auch weiterentwickeln.

„Ich möchte, dass dieser Bereich sicherer für alle wird“

Die Polizei werde dazu auch den Bereich ums „Drob Inn“ im Blick behalten. Schnabel: „Hamburg hat es geschafft, die oftmals in erster Linie hilfebedürftigen Menschen an den Konsumraum zu binden und Konsumvorgänge örtlich zu kanalisieren“. Man werde gemeinsam mit Partnern aus dem sozialen Bereich immer wieder die Lage neu bewerten und darauf hinwirken, dass es nicht zu neuen Gefahrenentwicklungen komme. „Ich möchte, dass dieser Bereich sicherer für alle wird, auch für die Menschen, die sich dort in prekären Lebenslagen befinden oder suchtkrank sind.“

In vielen Bereichen Hamburgs, vor allem am Hauptbahnhof, waren die Zahlen der Straftaten und der Gewaltdelikte in der Vergangenheit gestiegen. Seit Oktober gilt am Hauptbahnhof sogar auch ein Waffenverbot, das regelmäßig kontrolliert wird. Schnabel ist sich jedoch unsicher, ob sich der Anstieg der Kriminalität im nächsten Jahr umkehren wird. „Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber: Das ist kein Hamburger Einzelproblem, das ist ein bundesweites Phänomen.“

Polizeikontrolle (Symbolfoto). Steven Hutchings/TNN/dpa Polizeikontrolle (Symbolfoto).

Ein weiteres Feld, das die Polizei beschäftigt und oft auch mit kompromissloser Brutalität einhergeht, ist der Handel mit Drogen: Vor allem durch den Hafen kommt jährlich tonnenweise Rauschgift in die Stadt. Im Sommer sind mehr als 40 Männer ins Hafengebiet eingedrungen, offenbar auf der Suche nach Drogen. Dazu kamen zahlreiche Delikte, bei denen Milieu-Beteiligte angegriffen, abgestochen oder sogar erschossen wurden. Drohen uns Zustände wie in Belgien und den Niederlanden, wo südamerikanische Kartelle die Geschäfte mit harter Hand führen?

Terry S. (r.) wurde hingerichtet, Kaisar R. (o.) von Kugeln durchsiebt – in Hamburgs Drogenkrieg spielt der Hafen eine bedeutende Rolle. dpa/Marius Röer/Instagram/MOPO-Collage Terry S. (r.) wurde hingerichtet, Kaisar R. (o.) von Kugeln durchsiebt – in Hamburgs Drogenkrieg spielt der Hafen eine bedeutende Rolle.

„Ich denke, davon sind wir noch weit entfernt, aber wir müssen wachsam sein“, so Schnabel. Man wolle vorbeugen, dass sich Strukturen der Organisierten Kriminalität in Hamburg festsetzten. Geplant ist ein deutschlandweit in dieser Form „einmaliges“ Hafensicherheitszentrum, das das LKA mit Bundesbehörden aufbaut, um noch schlagkräftiger gegen den Drogenschmuggel vorzugehen.

Crack spielt in Hamburg eine große Rolle

Doch neben Kokain und Marihuana spielt in Hamburg momentan noch eine weitere Droge eine zentrale Rolle: Crack. „Im Moment sogar eine sehr große, denke ich“, ergänzt Schnabel. Crack sei eine hochgefährliche Droge, die schnell abhängig mache und in die Kriminalität führe. „Der Konsum stellt uns vor große Herausforderungen.“

Intern will Schnabel dafür sorgen, dass die Polizeiarbeit digitaler wird. Man wolle technische Möglichkeiten nutzen, um die Arbeit effektiver zu machen und Prozesse zu vereinfachen. Einige Projekte seien schon umgesetzt worden, darunter die Möglichkeit für Beamte, Anwendungen bereits auf der Straße über ihre Smartphones nutzen zu können und nicht erst zur Wache zu müssen. Dazu wird gerade eine neue, technisch hochmoderne Einsatzzentrale gebaut.

Frank Schnabel (54) im MOPO-Gespräch. Marius Roeer Frank Schnabel (54) im MOPO-Gespräch.

„Auch beim LKA spielt die Digitalisierung eine große Rolle“, betont Schnabel. Gerade beim Thema Cybercrime stelle man sich so auf, „dass wir mit der Kriminalität im virtuellen Raum Schritt halten können, im besten Fall sogar vor die Lage kommen“. Das bedeute zugleich, dass man geeignete Fachkräfte aus dem IT-Bereich gewinnen müsse. „Da bin ich bei einer Herausforderung, die uns nicht nur im nächsten Jahr begleiten wird. Fachkräftemangel ist überall ein Thema.“

Unterstützt werden sollen die LKA-Ermittler nicht nur von fähigen IT-Fachkräften, sondern perspektivisch auch von Künstlicher Intelligenz: Software, die bei der Auswertung und Erfassung möglicher Straften bei Kinderpornografie-Daten – wo schnell mehrere Terabyte an Material zusammenkommen – helfen soll. Das wäre nicht nur eine Hilfe bei der Strafverfolgung, sondern auch eine Entlastung für die Beamten.