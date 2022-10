Drogen aus Auto heraus verkauft – drei Festnahmen

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in St. Georg zwei Männer und eine Frau festgenommen. Das Trio soll Drogen aus einem Auto heraus verkauft haben. In diesem Zusammenhang wurde ein Appartement in der HafenCity durchsucht. Hier waren größere Mengen Drogen gebunkert.

Laut Polizei sollen zwei Drogenfahnder an der Langen Reihe beobachtet haben, wie zwei Männer (21 und 28 Jahre) sowie eine Frau (20) Drogen aus einem Ford Ka heraus verkauft haben. Sie stoppten das Fahrzeug und nahmen die Insassen fest. Bei den Männern wurden 635 Euro mutmaßliches Dealergeld sichergestellt.

Drogen in Wohnung in HafenCity gebunkert

Versteckt in der Dachverkleidung des Ford fanden die Beamten zudem einen Haustürschlüssel. Der passte zu einem Appartement in der HafenCity. Hier wurden 800 Gramm Marihuana, 230 Gramm Kokain eine Feinwaage und szenetypisches Verpackungsmaterial sichergestellt. (ruega)