Er arbeitete mutmaßlich auf Bestellung und lieferte die Drogen mit seinem Auto aus, doch damit ist nun Schluss: Polizisten nahmen am Dienstagabend in Hoheluft einen Drogendealer fest. In seinem Auto und in seiner Wohnung wurden insgesamt rund 700 Gramm Marihuana und über 2000 Euro Dealergeld sichergestellt.

Zwei Zivilfahnder hatten gegen 20.50 Uhr den richtigen Riecher, als ein Toyota Yaris in ihren Fokus geriet. Der hatte soeben am Fahrbahnrand am Eppendorfer Weg angehalten. Kurz darauf stieg ein 19-Jähriger ein, nahm auf den Beifahrersitz Platz und stieg dann wieder aus. Als die Beamten ihn dann kontrollierten, fanden sie ein Tütchen mit Marihuana.

Hoheluft: Dealer festgenommen

Weil nun der Verdacht bestand, dass er die Drogen bei dem Yaris-Fahrer gekauft hatte, wurde das Auto kurze Zeit später in der Breitenfelder Straße angehalten. Der Verdacht bestätigte sich und so nahmen die Beamten den Fahrer (35), wie auch zuvor den Käufer, vorläufig fest. In seinem Wagen fanden die Fahnder 200 Gramm Marihuana und rund 450 Euro mutmaßliches Dealergeld. Auch in seiner Wohnung in Barmbek-Süd wurden Polizisten fündig. Hier stellten sie weitere 500 Gramm Marihuana und knapp 2000 Euro sicher.