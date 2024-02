Erneut ist es in Billstedt zu einer tödlichen Messer-Attacke gekommen – diesmal verloren sogar zwei Menschen ihr Leben: In einer ruhigen Nebenstraße kam es Donnerstagmittag zum Streit diverser Männer. Möglich, dass es sogar ein gezielter Hinterhalt war. Nach MOPO-Informationen geht die Polizei derweil von einem Familiendisput aus: Die Toten sollen der Vater und Onkel eines Flüchtigen sein.

Erneut ist es in Billstedt zu einer tödlichen Messer-Attacke gekommen – diesmal verloren sogar zwei Menschen ihr Leben: In einer ruhigen Nebenstraße kam es Freitagmittag zum Streit mehrerer Männer. Möglich, dass es sogar ein gezielter Hinterhalt war. Nach MOPO-Informationen geht die Polizei von einem Familiendisput aus: Die Toten sollen der Vater und Onkel eines der Flüchtigen sein.

Die Druckerstraße in Billstedt, 11.58 Uhr: Zwei Männer liegen regungslos auf dem Boden; einer auf dem Gehweg, der andere auf der Straße – beide unmittelbar neben einem grauen Volkswagen-Kombi. „Das sah zuerst nach einem Autounfall aus“, so ein Zeuge, „weil die so nah am Wagen lagen.“

„Dann hörte ich die Schreie“

Dann habe er aber eine Frau panisch telefonieren hören. „Sie hat vermutlich einen Notruf abgesetzt.“ Nur einer von vielen.

Kurz darauf eintreffende Rettungssanitäter können nur noch den Tod beider Männer feststellen. Ihre Körper weisen mehrere Stichverletzungen auf, mutmaßlich durch ein Messer verursacht. Zeugen wollen mindestens einen Mann vom Tatort flüchten gesehen haben. Eine Frau: „Ich wollte mein Kind von der Kita abholen. Dann hörte ich die Schreie.“

Spezialkräfte der Polizei am Tatort. Sie suchten nach dem flüchtigen Täter. RUEGA Spezialkräfte der Polizei am Tatort. Sie suchten nach dem flüchtigen Täter.

Die Polizei – die Beamte aus großen Teilen der Stadt hinzuzieht, darunter die Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) – sperrt den Bereich ab, stellt einen Sichtschutz um die Leichen auf und durchsucht die nähere Umgebung. Auch die „Libelle“, der Polizei-Hubschrauber, kreist am Himmel.

Wenig später treffen Ermittler der Mordkommission ein. Sie ziehen sich weiße Schutzanzüge über, sichern Spuren und sprechen mit Zeugen aus umliegenden Wohnhäusern.

Die Örtlichkeit scheint einen Bezug zur Tat zu haben: Die Leichen lagen in unmittelbarer Nähe zu einer Baustelle. Die Toten sollen dort wohl gearbeitet haben. Wurden sie abgepasst, als sie ins Auto steigen wollten?

Polizei und Staatsanwaltschaft hüllen sich wegen der laufenden Ermittlungen und Fahndung in Schweigen. Nach MOPO-Informationen eskalierte aber vermutlich ein Familienstreit: Einer der Flüchtigen soll der Sohn beziehungsweise der Neffe der Getöteten sein. Die näheren Hintergründe der Tat sind allerdings noch unklar. Am Abend lief die Fahndung noch.

Erst vor einer Woche starb der 17-jährige Mustafa S.

Erst vor rund einer Woche war in Billstedt – nur wenige hundert Meter vom jetzigen Tatort entfernt – der 17-jährige Mustafa S. mit einem Messer getötet worden. Der Teenager schleppte sich noch an die hoch frequentierte Billstedter Hauptstraße, erlag aber seinen Verletzungen. Die Polizei nahm wenige Tage darauf einen 24-Jährigen fest; er gilt als dringend tatverdächtig. Einen Zusammenhang zum Fall an der Druckerstraße schließen die Ermittler bisher aus.