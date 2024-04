Dreister Diebstahl in Hamburger Restaurant – Festnahme nach Verfolgungsjagd

Die Polizei hat am Montag in Wandsbek zwei Männer festgenommen. Sie sollen zuvor in einem Billstedter Restaurant eine Geldbörse aus einer über einem Stuhl hängenden Jacke gestohlen haben. Beide kamen in Haft.

Laut Polizei hatte ein Mann (36) im Restaurant Hardal an der Möllner Landstraße beim Einkaufszentrum mit einem Bekannten gespeist. Der 36-Jährige bemerkte, wie sich ein weiterer Gast an seiner Jacke, die er über einen Stuhl gelegt hatte, zu schaffen machte und ein Portemonnaie herauszog. Danach sei der Täter zusammen mit einem Komplizen geflohen.

Diebe flüchten vor Polizei – Festnahme in Wandsbek

Der Bestohlene nahm die Verfolgung auf und beobachtete, wie die Täter in ein Auto stiegen und davonfuhren. Die von ihm alarmierte Polizei konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung und nach einer kurzen Verfolgungsjagd in der Litzowstraße (Wandsbek) stoppen. Die Insassen, zwei Georgier (37 und 42 Jahre), kamen in U-Haft.