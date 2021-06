Dreister Betrug: Mit gestohlener EC-Karte 20.000 Euro erbeutet – Polizei sucht Frau

Der Kopf in die Kapuze gehüllt, die Augen leer: Diese Frau soll mit der gestohlenen EC-Karte einer Rentnerin (75) Bargeld und Waren im Wert von insgesamt mehr als 20.000 Euro erbeutet haben. Die Polizei sucht nun öffentlich nach ihr.

Der Diebstahl der Karte und die meisten darauffolgenden Taten und Abhebungen liegen schon weiter zurück. So soll die Frau zusammen mit weiteren Personen – abwechselnd, wie es scheint – die EC-Karte seit Dezember vergangenen Jahres insgesamt 30 Mal benutzt haben – an verschiedenen Bankautomaten in der City oder gleich im Laden zum Bezahlen.

Mit gestohlener EC-Karte 20.000 Euro erbeutet – Polizei sucht Frau

Was sie offenbar vergaß: Währenddessen wurde sie immer wieder fotografiert. Von den kleinen, in den Automatengehäusen eingebauten Linsen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Öffentlichkeitsfahndung nach der unbekannten Frau angeordnet. Bei der Polizei ermittelt das LKA 52, zuständig für Delikte im Zahlungsverkehr.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 428 65 6789 entgegen. „Oder an jede Dienststelle“, so eine Sprecherin. (dg)