Dreiste Masche in Hamburg: Falscher Feuerwehrmann will Frau abzocken

Kriminelle Spendensammler haben sich in Hamburg eine neue, besonders dreiste Masche ausgedacht. In Langenhorn hat ein Mann in Uniform versucht, angebliche Spenden für die Feuerwehr Hamburg einzusammeln. Sogar die Möglichkeit für einen elektronischen Geldeinzug hatte er dabei.

Wie die MOPO erfuhr, soll der Mann am Sonntagvormittag in Langenhorn an der Haustür einer älteren Frau geklingelt haben. Er trug eine Feuerwehruniform und bat er um Spenden, die angeblich Ausbildungszwecken bei der Feuerwehr Hamburg dienen sollen.

Um den möglichen Spendenbetrag sofort einziehen zu können, hatte er sogar technisches Gerät dabei.

Feuerwehr warnt: Die Retter sammeln keine Spenden an der Haustür

Die Seniorin wurde misstrauisch und meldete den Vorfall bei der Feuerwehr. Die Polizei bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass es im vorliegenden Fall zu einer Anzeige gekommen sei und ermittelt.

Ein Sprecher der Feuerwehr wies darauf hin, dass die Retter nicht an der Haustür Spenden sammeln und warnt.