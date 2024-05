Dreiste Masche am Hauptbahnhof – Taschendiebe stehlen teures Smartphone

Am Freitagabend wurden am Hauptbahnhof drei Taschendiebe von Bundespolizisten festgenommen. Sie hatten einem Touristen beim Einsteigen in den Zug ein teures Smartphone gestohlen. Zivilfahnder waren Zeugen der Tat.

Die Tat ereignete sich gegen 21.40 Uhr am Gleis drei, als ein chinesischer Tourist gerade den Zug besteigen wollte. Die drei Täter, im Alter von 19, 20 und 32 Jahren, agierten gemeinschaftlich. Während zwei von ihnen die Tat verdeckten, entwendete der dritte das rund 700 Euro teure Smartphone aus der Tasche des Opfers.

Drei Taschendiebe vorläufig festgenommen

Doch die Täter hatten nicht mit den Zivilfahndern der Bundespolizei gerechnet, die vor Ort waren und die Tat beobachtet hatten. Alle drei Taschendiebe wurden festgenommen. Das Opfer, das den Diebstahl nicht bemerkt hatte, meldete sich später auf der Wache und war erleichtert, dass ihm sein Handy zurückgegeben werden konnte.