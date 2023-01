Viele ältere Menschen sind während Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen auf Messenger-Dienste wie WhatsApp umgestiegen. Das haben auch Betrüger entdeckt. Riefen sie potentielle Opfer früher über das Festnetztelefon an, versuchen sie über Messengerdienste an Opfer zu kommen und sie dann um ihr Erspartes zu bringen. Auch in Hamburg gibt es bereits diverse Fälle. Wie die neueste Masche funktioniert.