Dreiste Betrugsmasche: Angebliche „Media Markt“-Mitarbeiter verhaftet

Der Name erweckte Vertrauen. Zwei angeblich Mitarbeiter von „Media Markt“ sind am Mittwochabend in Jenfeld vorläufig festgenommen worden. Sie hatten ahnungslose Menschen mit teuren Elektronik-Geräten zu Mitarbeiter-Preisen gelockt, das Geld kassiert – aber nie geliefert.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Trickbetrug gegen einen 34-Jährigen und einen Komplizen (58). Sie sollen auf einer Internetplattform teure Mobiltelefone zum Spottpreis angeboten haben. Um Vertrauen zu erwecken, gaben sie sich als Mitarbeiter des Elektronikfachmarkts „Media Markt“ aus. Um den günstigen Preis der Geräte zu erklären, sprachen die Täter von einem Sonderkontingent.

Opfer zum Mitarbeitereingang gelotst, um Vertrauen zu erwecken

Ein potenzieller Käufer (35) biss an und wurde am Mittwochmorgen zur Übergabe zum Mitarbeiter-Eingang von „Media Markt“ in Poppenbüttel gelotst. Der 35-Jährige übergab den Männern dort für mehrere Handys 8000 Euro. Unter dem Vorwand, eine Rechnung und die Ware holen zu wollen, verschwanden die Betrüger und kamen nicht wieder. Der Betrogene erstattete Anzeige.

Bereits im Februar sollen die Betrüger mit dieser Masche Erfolg gehabt haben. Vor der Warenausgabe von „Media Markt“ in Harburg erleichterten sie auf ähnliche Weise einen 28-Jährigen um 20.000 Euro. Die angeblichen „Schnäppchen“ sollten wegen der Rabatte für Mitarbeiter so günstig abgegeben sein.

Das könnte Sie auch interessieren: WhatsApp-Betrug: Tausende Euro im letzten Moment gerettet

Intensive Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur der Betrüger. Beide wurden am Mittwochabend in Jenfeld vorläufig festgenommen. Dabei wurden Teile der Beute sichergestellt. Zudem fanden die Beamten rund 1000 Euro Falschgeld.