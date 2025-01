Dreiste Betrüger schlagen gegenüber von Polizeiwache zu – Festnahme

Da hatten die Polizisten es nicht weit zum Einsatzort. Zwei Männer wollten am Dienstagmittag in einer Postbankfiliale in Billstedt ein Konto eröffnen. Dazu legten sie einen Pass vor, den der Bankmitarbeiter als Fälschung erkannte und die gegenüberliegende Polizeiwache informierte. Offenbar nicht die erste Tat der Männer.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten der Wache Billstedt an der Möllner Landstraße gegen 13.15 Uhr darüber informiert, dass zwei Männer in offenbar betrügerischer Absicht ein Konto eröffnen wollten und dazu einen gefälschten französischen Pass vorgelegt hatten. Einen der Tatverdächtigen (46) nahmen Polizisten noch in der Filiale fest.

Mehr als ein Dutzend Bankkarten sichergestellt

Sein Komplize, der geflüchtet war, wurde von einem in der Nähe befindlichen Beamten gestellt. Bei der Durchsuchung der Betrüger sowie deren in der Nähe geparkten Autos fanden die Beamten mehr als ein Dutzend Bankkarten, welche auf unterschiedliche Namen ausgestellt waren. Die Männer kamen in U-Haft.