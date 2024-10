Crash an der „Hamburger Meile“: drei Autos kollidieren

Ein Crash an der „Hamburger Meile“ in Barmbek-Süd hat am Montagmittag für größere Staus gesorgt: Drei Autos waren an der Hamburger Straße/Ecke Humboldtstraße miteinander kollidiert. Drei Menschen kamen in Kliniken.

Laut Polizei kam es um kurz nach 12 Uhr zu den Zusammenstößen. Offenbar kam es in dem Bereich zu dem Crash, wo es zu den Parkhäusern des Einkaufszentrums geht. „Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar“, so ein Sprecher der Polizei.

Drei Verletzte bei schwerem Unfall

Die Feuerwehr versorgte vier Personen aus den drei Fahrzeugen, drei davon mussten ins Krankenhaus, eine wurde sogar von einem Notarzt begleitet.

Zunächst war die Feuerwehr sogar von einem Autobrand ausgegangen. Die Vermutung bestätigte sich vor Ort aber nicht. Die Polizei musste für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten die Straße sperren. Es kam zu Staus, der Verkehr wurde umgeleitet. (dg)