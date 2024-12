Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Norderstedt: Audi-Fahrer verliert Kontrolle

In Norderstedt hat am Montagnachmittag ein Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit einem wartenden Mercedes kollidiert. Drei Unfallopfer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für den Kontrollverlust des Audifahrers ist noch unklar.

Kurz vor 15 Uhr am Montagnachmittag befuhr ein Audi-Fahrer die Ulzburger Straße aus Richtung Henstedt-Ulzburg, als er in den Gegenverkehr geriet. An einer Grundstückseinfahrt prallte der schlingernde Audi gegen den wartenden Mercedes zweier Frauen, die gerade in die Ulzburger Straße einbiegen wollten – Bilder der total zerdrückten Karossen zeugen von einer immensen Wucht, mit der der Audi auf den Mercedes getroffen sein muss.

Alle Unfallbeteiligten verletzt

Alle drei Insassen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Da mindestens eine Person mittelschwerere Verletzungen davongetragen hat, kam ein Gutachter an die Unfallstelle und sicherte Spuren des Aufpralls. Auch die Frage nach dem Kontrollverlust des Audifahrers soll genauer geklärt werden.

Die Feuerwehr Norderstedt war im Einsatz. Wegen der Maßnahmen war die Straße über einen längeren Zeitraum vollgesperrt, die Stadtwerke und eine Ölspurfirma waren ebenfalls vor Ort.