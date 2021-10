Bundespolizisten haben am Sonntagmorgen einen 29-Jährigen festgenommen, der sich in einer S-Bahn gehörig daneben benahm. Eine Fahrkarte hatte er auch nicht dabei. Dafür aber ordentlich Alkohol im Blut: über drei Promille.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, hatte ein Kontrolleur der S3 auf der Fahrt von Neugraben zum Hamburger Hauptbahnhof Alarm geschlagen und einen Mann gemeldet, der im Zug rauchen würde und zudem keinen Mund-Nase-Schutz trug. Außerdem hatte er keinen Fahrschein und wollte sich auch nicht ausweisen.

Bundespolizei nimmt Mann in S-Bahn am Hauptbahnhof fest

Die Bundespolizisten warteten am Hauptbahnhof auf das Eintreffen der Bahn. Hier bestiegen sie den Zug und nahmen den 29-Jährigen in Empfang und führten ihn der Wache zu. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 3,21 Promille. Der Mann kam zur Ausnüchterung in eine Zelle. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.