Dramatischer Einsatz in Hamburg: Zwei Tote in Wasserturm gefunden

Schockierende Entdeckung in einem ehemaligen Wasserturm in Lokstedt: In dem mehr als 50 Meter hohen Bauwerk sind zwei tote Menschen gefunden worden.

Nach MOPO-Informationen wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 7 Uhr alarmiert. Ein Notarzt, ein Rettungswagen und ein Löschfahrzeug fuhren zu dem mit Wohnungen ausgebauten Gebäude an der Süderfeldstraße. Dort fanden die Einsatzkräfte die beiden Leichen.

Kriseninterventionsteam ist vor Ort

Im Laufe des Vormittags übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Spezialisten der Spurensicherung arbeiteten mit einem 3D-Scanner. Auch das Kriseninterventionsteam war vor Ort im Einsatz.

Die Hintergründe der Todesfälle sind noch unklar. Die Polizei hat laut Pressestelle bisher keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen. Der Einsatz läuft noch (Stand 14 Uhr).