Dramatischer Einsatz in Hamburg: Mann fällt in Schleusengraben – und ertrinkt beinahe

Bergedorf –

Dramatischer Rettungseinsatz am späten Montagabend in Hamburg: Ein Mann war in Bergedorf in einen Schleusengraben gefallen und beinahe ertrunken – nun liegt er im Krankenhaus.

Ein Augenzeuge hatte den Mann in der Straße Kampdeich im Schleusengraben entdeckt und sofort die Feuerwehr gerufen. Umgehend rückten die Retter aus und konnten den leblosen Mann aus dem Wasser bergen. Vor Ort versuchten sie dann ihn zu reanimieren – was auch gelang.

Der etwa 50 Jahre alte Mann liegt mittlerweile im Krankenhaus. Laut Polizei bestand Lebensgefahr.