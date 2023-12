Dramatischer Brand in Hamburg – Nachbar rettet Bewohnerin (85) vor den Flammen

Lodernde Flammen, dichter Qualm, der die Fassade hinaufzieht – und eine hochbetagte Bewohnerin, die sich zunächst noch in der Brandwohnung aufhielt: In Eimsbüttel ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz gekommen. Die Seniorin galt zunächst als vermisst, bis sich herausstellte, dass ein mutiger Nachbar sie bereits gerettet hatte.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurde gegen 17.40 Uhr über den Notruf ein Brand in der Straße Schlankreye gemeldet. Der Anrufer schilderte Flammen und starken Qualm aus einer der Wohnungen – und dass sich darin eine 85-Jährige aufhalten würde. Mehrere Löschfahrzeuge, ein Rettungswagen und der Notarzt rückten an.

Nachbar rettet Seniorin aus brennender Wohnung und verletzt sich

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, sei die Bewohnerin zunächst vermisst worden. Dann habe sich herausgestellt, dass ein Mann die alte Dame bereits aus der Wohnung geholt und zu einem Café in der Nachbarschaft gebracht hatte.

Ein Notarzt habe sie und neun weitere betroffene Menschen betreut, es sei aber niemand ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Anrufer hatte der Feuerwehr von einer Explosion und einer Stichflamme im Innenhof berichtet. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Wohnung. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Offenbar war der Brand in der Küche ausgebrochen.