Drama in Hamburg: Mädchen (1) stürzt aus Fenster

Ein einjähriges Mädchen ist am Freitag gegen 17.45 Uhr am Blosweg im Stadteil Horn aus einem Fenster gestürzt und rund vier Meter tief in einem Garagenhof auf den Asphalt geprallt, so die Polizei.

Der alarmierte Rettungsdienst der Feuerwehr musste das schwerverletzte Kleinkind vor Ort in einem Rettungswagen etwa 30 Minuten behandeln, bevor es in die Kinderklinik des UKE gebracht wurde. Reanimationsmaßnahmen seien aber nicht erforderlich gewesen. Die geschockte Mutter und ein weiteres Kleinkind der Familie mussten von der Feuerwehr und der Polizei betreut werden.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.