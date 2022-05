Drama in Hamburg: Hund droht zu ertrinken – Frauchen springt hinterher

Dramatische Minuten am Sonntagnachmittag im Öjendorfer Park (Öjendorf): Dort hat einen Labrador Retriever die Kraft verlassen, als er im See schwamm. Sein Frauchen sprang voller Panik hinterher, um ihren Hund zu retten. Dabei geriet sie selbst in Not.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO bestätigte, kam es gegen 16 Uhr zu dem Einsatz im Reinskamp. Die Retter waren von Passanten alarmiert worden, weil sich ein Hund und sein Frauchen in höchster Gefahr befanden. Ersten Angaben zufolge sei das Tier ins Wasser gesprungen und weiter rausgeschwommen. Dann verließ ihn aber offenbar die Kraft.

Hamburg-Öjendorf: Feuerwehr retten Tier und Frauchen

Um ihren Retriever zu retten, soll die Frau ins Wasser gesprungen sein. Am Ende mussten beide gerettet werden. Feuerwehrmänner zogen die Hundehalterin aus dem Wasser. Sie hatte eine Unterkühlung davongetragen und wurde vom Rettungsdienst betreut. Aus einem Boot heraus trieben die Retter im Anschluss daran den Hund an das Ufer. Tier und Mensch konnten wenig später nach Hause entlassen werden.