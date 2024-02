Mann stürzt ins S-Bahn-Gleis – seine Reaktion rettet ihm das Leben

Riesenglück für einen 25-Jährigen: Der junge Mann stürzte am späten Mittwochabend an der Hamburger S-Bahn-Haltestelle Hammerbrook vom Bahnsteig auf die Gleise – und konnte sich selbst in Sicherheit bringen.

Gegen 23.40 Uhr fiel der Mann vom Bahnsteig auf die Schienen. „Nach Auswertung der Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei.

S-Bahnhof Hammerbrook: Mann erleidet Kopfverletzungen

Der Verunglückte erlitt bei seinem Sturz mehrere blutende Kopfverletzungen, blieb glücklicherweise aber voll bei Bewusstsein. So konnte er sich selbst vor der kurz darauf einfahrenden S-Bahn in Sicherheit bringen.

„Der Verletzte konnte sich geistesgegenwärtig durch Drehen des Körpers von den S-Bahngleisen in einen unter dem S-Bahnsteig befindlichen Hohlraum retten“, erklärt der Sprecher der Bundespolizei. Als die Bahn weiterfuhr, stand der junge Mann selbstständig auf.

Passanten zogen ihn auf den Bahnsteig und wählten den Notruf. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen ins Krankenhaus. (mp)