Drama an der Elphi: Motorboot auf der Elbe in Seenot

In der Nähe der Elbphilharmonie in der Hafencity ist am Sonntagmittag ein kleines Sportboot in Seenot geraten. Das Boot hatte einen Motorschaden und bei dem Versuch, es abzuschleppen, drang Wasser ein. Zwei Personen retteten sich mit einem Sprung in die trübe Elbe.

Der Außenbordmotor des kleinen Bootes fiel laut Polizei gegen 13 Uhr auf der Norderelbe direkt neben der Elphi aus. Ein zweites Boot versuchte den Havaristen abzuschleppen. Doch das ging schief.

Hafencity: Boot sinkt in Elbe – Besatzung gerettet

Durch die Wellen wurde immer mehr Wasser in das Boot gedrückt. Schließlich drohte das Sportboot zu versinken. Zwei Personen sprangen über Bord. Sie wurden kurze Zeit später von einem Rettungsboot der DLRG aus dem Wasser geholt. Beide erlitten Unterkühlungen, mussten aber nicht in die Klinik.

Lesen Sie auch: Bizarre Gasrechnung: Mann soll eine halbe Milliarde Euro zahlen!

Ein Polizeiboot sicherte die Unglücksstelle. Die Feuerwehr rückte an, um das Boot zu bergen. (ruega)