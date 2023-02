Drama in Hamburg: Junge fällt in Elbe und geht unter

In Waltershof ist es am Dienstagmorgen zu einem schrecklichen Unglück gekommen. Zeugen sahen, wie ein Jugendlicher in die Elbe fiel. Zunächst versuchten zwei Männer, ihm mit einer Stange und einem Rettungsring zu helfen – vergebens.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 11.15 Uhr am Bubendey-Ufer gegenüber vom Elbstrand in Neumühlen. Den Rettern wurde gemeldet, dass eine 10 bis 14 Jahre Person von der steinernen Uferbefestigung in die Elbe gefallen sei. Zeugen hatten noch versucht, zu helfen, jedoch ohne Erfolg. Der Junge ging im Wasser unter.

Taucher von Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Minuten später war ein Großaufgebot an Rettungskräften am Einsatzort. Darunter auch Taucher, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und Boote der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei. Gemeinsam wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Ohne Erfolg. Gegen 14.50 Uhr wurden alle Maßnahmen abgebrochen.