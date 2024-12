Drama am Hauptbahnhof: Junger Mann bricht in S-Bahn zusammen und stirbt

Am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) hat es am Mittwochabend einen tragischen Vorfall gegeben. Ein junger Mann war in einer S-Bahn leblos zusammengebrochen. Er verstarb im Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.05 Uhr. Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn fanden in einer eingefahrenen S-Bahn einen leblosen Mann (27). Sie zogen ihn auf den Bahnsteig, alarmierten einen Notarzt und begannen mit der Wiederbelebung.

Der Bereich der Rettungsmaßnahmen wurde von der Bundespolizei abgesperrt. Auch der Notarzt konnte das Leben des Mannes nicht retten: Der 27-Jährige verstarb kurze Zeit später in einer Klinik. Wie die MOPO erfuhr, soll es sich um einen Drogenkonsumenten gehandelt haben. Die Todesursache wird ermittelt.