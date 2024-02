Zwei Tote in Hamburg-Billstedt: Tatverdächtiger stellt sich

Mit Hochdruck fahndete die Polizei nach dem Mann, der am Freitag in Billstedt zwei weitere Männer auf offener Straße erstochen haben soll – nun hat sich der Verdächtige (32) gestellt.

Nach MOPO-Informationen hat sich der Tatverdächtige am Samstagmittag in der Polizeiwache in Billstedt gestellt. Er soll am Freitag auf der Druckerstraße in Billstedt auf zwei Männer (58 und 61 Jahre) eingestochen haben. Nach MOPO-Informationen soll der 61-Jährige der Vater des Verdächtigen sein, der zweite Tote sein Onkel. Beide starben noch auf der Straße an ihren schweren Verletzungen.

Vater und Sohn sollen eine Baufirma gehabt haben. Der 32-Jährige soll der Geschäftsführer des Unternehmens sein.

SEK Stürmt Wohnung in Horn und Firma in Lohbrügge

Bis etwa 20 Uhr am Freitag sicherten Beamte der Mordkommission Spuren. Erst dann konnten die Leichen abtransportiert werden.

Kurz zuvor hatten Spezialkräfte auf der Suche nach dem flüchtigen 32-Jährigen die Wohnanschrift des mutmaßlichen Täters in Horn und eine Firmenadresse in Lohbrügge gestürmt. Vergeblich, der Mann wurde nicht angetroffen.

Nach MOPO-Informationen soll die Tat eine tragische Vorgeschichte gehabt haben. Der Täter hatte offenbar schon länger psychische Probleme. Deswegen sei er am Freitagmittag bei einem Arzt an der Druckerstraße gewesen.

Warum der Vater und der Onkel des Täters zum gleichen Zeitpunkt auf der gleichen Straße waren und wie es dann zu der Tat kam, ist noch nicht bekannt.