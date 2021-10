Vor einer Kita an der Lühmannstraße sind am Samstagabend mehrere Mülltonnen und ein Carport in Flammen aufgegangen. Gleich mehrere Anwohner hatten den Brand um 21 Uhr bei der Hamburger Feuerwehr gemeldet.

Als die Retter eintrafen, brannten die besagten Gegenstände bereits lichterloh: Sofort wurde mit dem Löschangriff begonnen, die Kräfte verhinderten so ein Übergreifen auf das nahe Gebäude der Kindertagesstätte und mehrere Fahrzeuge.

Vor Hamburger Kita: Mülltonnen gehen in Flammen auf

Die Mülltonnen befanden sich unter einem als Unterstand genutzten Carport. Die Polizei nahm noch am Abend die ersten Ermittlungen auf. Die genauen Hintergründe sowie die Brandursache sind unklar. Wie die MOPO erfuhr, gehen die Beamten bisher von Brandstiftung aus. (dg)