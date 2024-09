Polizei will Bordell in Hamburg kontrollieren – und landet dabei Zufallstreffer

Durch einen Zufallstreffer haben Polizisten am Mittwochabend Diebesgut im Wert von 25.000 Euro sichergestellt. Die gestohlenen Werkzeuge und Felgen stammen offenbar aus einer Einbruchsserie im Landkreis Harburg.

Eigentlich wollten die Beamten ein Bordell an der Stader Straße (Heimfeld) kontrollieren. Die geplante Aktion endete aber bereits auf dem Parkplatz davor. Die Einsatzkräfte entdeckten mehrere Männer, die verdächtige Gegenstände aus einem VW-Crafter in einen Pkw umluden. Als die Polizisten sich zu erkennen gaben, ergriffen die Männer die Flucht.

Mutmaßliche Werkzeugdiebe gefasst: Polizei stellt Beute sicher

In dem VW-Transporter fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut im Wert von etwa 25.000 Euro. Dabei handelte es sich überwiegend um hochwertige Werkzeuge und Felgen. Auch Tatwerkzeuge und Sturmhauben wurden im Fahrzeug sichergestellt.

Zivilfahnder beobachteten den Tatort weiter und nahmen am Abend zwei Personen fest, als diese den Tatort in einem Skoda-Kombi verlassen wollten. Weitere Personen wurden in der Nähe kontrolliert. Der Skoda mit polnischem Kennzeichen enthielt weiteres mutmaßliches Diebesgut. Gegen die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer nun wird wegen Hehlerei ermittelt, sie wurden jedoch aufgrund fehlender Haftgründe nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder freigelassen.

Die sichergestellten Gegenstände sollen aus einem Einbruch bei einer Heizungsbaufirma in Stelle stammen. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen in der Region besteht. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt Werkzeuge und Maschinen aus Firmengebäuden und Kleintransportern im Landkreis Harburg gestohlen, darunter in Brackel und Maschen. Die Ermittlungen laufen.