Dieb klaut Bankkarten und hebt große Summen ab – wer kennt diesen Mann?

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der im Mai dieses Jahres einem älteren Herrn Bankkarten samt PIN-Nummern aus seinem Haus in Sasel gestohlen hatte. In der Folgezeit hob der Täter nach und nach höhere Geldbeträge damit ab. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach ihm.

Laut Polizei soll sich der Gesuchte durch eine offene Terrassentür Zutritt zum Haus eines 82-Jährigen verschafft haben. Hier stahl er mehrere Bank- und Kreditkarten sowie einen Zettel, auf dem sich der Senior die PIN-Nummern notiert hatte.

Hamburg: Täter hob mehr als 40.000 Euro ab

Mit den gestohlenen Karten soll der Dieb in der Folgezeit an Geldautomaten in Hamburg und im Kreis Stormarn Geld vom Konto des 82-Jährigen abgehoben haben. Der Schaden soll sich auf mehr als 40.000 Euro belaufen. Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nun nach dem Täter. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.